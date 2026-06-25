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ABD'de kişisel tüketim harcamaları mayısta beklentilerin üzerinde arttı

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ABD'de kişisel tüketim harcamaları mayısta aylık yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek PCE ise beklentilere paralel yıllık yüzde 3,4 arttı.

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları mayısta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Kişisel gelirler nisanda değişim göstermemişti.

Kişisel tüketim harcamaları da mayısta aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Bu dönemde yüzde 0,6 olan piyasa beklentilerinin üzerinde artan kişisel tüketim harcamaları, nisanda yüzde 0,4 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Yıllık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin, aylık bazda yüzde 0,5 yükseleceği öngörülüyordu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,8 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 yükselmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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