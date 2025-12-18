Haberler

ABD'de enflasyon kasımda beklentilerin altında gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,7 ile beklenen %3,1 artışın altında kalırken, aylık artış %0,2 ile piyasa tahminlerini geride bıraktı.

NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti kasımda, eylül ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri ise enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Ülkede TÜFE kasımda yıllık bazda da yüzde 2,7 artış kaydetti. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında

Barınma maliyetleri, kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 arttı. Enerji endeksi kasımda 2 aylık dönemde yüzde 1,1, gıda endeksi de yüzde 0,1 yükseldi.

Endekslerde kasımda yıllık bazdaki artış ise barınma için yüzde 3, enerji için yüzde 4,2 ve gıda için yüzde 2,6 oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı.

Çekirdek enflasyona dair piyasa beklentileri, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artması yönündeydi.

Hükümetin kapanması dolayısıyla ekim ayı TÜFE raporu açıklanmamıştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ödenek kesintisi nedeniyle Ekim 2025 dönemine ait veri toplayamadığını duyurdu.

Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sonucunda federal hükümetin 1 Ekim'de başlayan 43 günlük kapanması, resmi ekonomik veri akışını da aksatmıştı.

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri gecikmeli açıklanırken ekim ayına dair TÜFE raporunun yayımlanmayacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi

Bütün ülke Ferdi'yi konuşuyor
title