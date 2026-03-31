ABD'de açık iş sayısı şubatta azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, şubat ayında açık iş sayısı 6 milyon 882 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşe alım sayısı da 498 bin azalarak 4 milyon 849 bine indi.

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, şubatta 6 milyon 882 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 358 bin azalışla 6 milyon 882 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 890 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin ocak ayı verisi 7 milyon 240 bin olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile madencilik ve tomrukçuluk gibi sektörlerde azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 498 bin azalışla 4 milyon 849 bin oldu ve Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 173 bin azalarak 4 milyon 971 bine düştü.

Şubatta istifa edenlerin sayısı 2 milyon 974 bin ile Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
