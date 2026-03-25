ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri şubatta arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayında ithalat fiyat endeksinin yüzde 1,3, ihracat fiyat endeksinin ise yüzde 1,5 arttığını açıkladı. İthalat fiyat endeksi, yıllık bazda da yüzde 1,3 yükseliş gösterdi.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi. Endeksteki aylık artış, yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde ocak ayındaki gibi yüzde 0,6 artması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi şubatta yıllık bazda da yüzde 1,3 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 1,5 arttı. Mayıs 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydeden endeksin, bu dönemde yüzde 0,5 artacağı tahmin ediliyordu. Endeks ocak ayında yüzde 0,6 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, şubatta yıllık bazda da yüzde 3,5 yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
