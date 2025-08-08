ABD'de İthalat Kargo Hacmi Düşüyor

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), yeni tarifelerin uluslararası ticaret üzerindeki baskıyı artırmasıyla ülkenin büyük konteyner limanlarındaki ithalat kargo hacminin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 5,6 düşmesinin beklendiğini bildirdi.

NRF'den yapılan açıklamada, Hackett Associates danışmanlık firması işbirliğiyle küresel liman takibine dair yayımlanan Global Port Tracker raporunun bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin büyük konteyner limanlarındaki ithalat kargo hacminin 2025'te, geçen yıla kıyasla yüzde 5,6 düşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

ABD limanlarında haziranda elleçlenen konteyner miktarının 1,96 milyon TEU olduğu belirtilen açıklamada, bunun mayıs ayına kıyasla yüzde 0,7 arttığı ancak yıllık bazda yüzde 8,4 düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, temmuz ayına ait verilerin henüz açıklanmadığı ancak söz konusu ay için 2,3 milyon TEU'luk bir hacmin öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca bu yılın ilk yarısında elleçlenen konteyner miktarının 12,53 milyon TEU olduğu belirtilen açıklamada, bunun yıllık bazda yüzde 3,6'lık artışa işaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yılın kalanına yönelik tahminlerin gerçekleşmesi halinde elleçlenen konteyner miktarının 2025'te toplamı 24,1 milyon TEU olmasının beklendiği, bu rakamın 2024'te 25,5 milyon TEU olarak kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRF'nin Tedarik Zinciri ve Gümrük Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonathan Gold, bu tahminin tarifeler ve ABD yönetiminin ticaret politikasının tedarik zinciri üzerindeki etkisini gösterdiğini belirtti.

Gold, tarifelerin tüketici fiyatlarını yukarı çekmeye başladığını ve daha az ithalatın nihayetinde mağaza raflarında daha az ürün bulunması anlamına geleceğini ifade etti.

Özellikle küçük işletmelerin ayakta kalma mücadelesi verdiğine işaret eden Gold, pazarları açan, gümrük vergilerini düşüren bağlayıcı ticaret anlaşmalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.