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ABD'de istihdam maliyeti ikinci çeyrekte arttı

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ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, istihdam maliyetini ölçen endeks, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. Endeks, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 0,9 artmıştı.

Söz konusu dönemde ücret ve maaşlar yüzde 0,9, yan hak maliyetleri ise yüzde 1 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 yükseldi.

Haziran ayında sona eren 12 aylık dönemde istihdam maliyeti yüzde 3,4 arttı.

Kaynak: AA
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