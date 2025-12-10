Haberler

ABD'de istihdam maliyeti üçüncü çeyrekte beklenenden az arttı

Güncelleme:
ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentileri olan yüzde 0,9'un altında kaldı. Yıllık bazda ise artış yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen endeks bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentisi, İstihdam Maliyet Endeksi'nin bu dönemde yüzde 0,9 artması yönündeydi.

İstihdam maliyetinin artışındaki yavaşlamaya işaret eden endeks, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 yükselmişti.

İstihdam maliyeti, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,5'lik artış kaydetti.

Üçüncü çeyrekte maaşlar ve yan hak maliyetleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8'er arttı.

Özel sektör ile kamu çalışanlarının istihdam maliyetleri de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8'er artış kaydetti.

