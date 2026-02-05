Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de işsizlik maaşı başvurusu, 31 Ocak ile biten haftada 231 bine yükselerek piyasa beklentisini le geçmiştir. Geçen haftaya göre 22 bin kişi artış gösteren başvuru sayısı, devam eden işsizlik maaşı başvurularının da arttığını ortaya koyuyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artışla 231 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 212 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 209 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin artışla 212 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Ocak ile biten haftada 25 bin artarak 1 milyon 844 bine yükseldi.

