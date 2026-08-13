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ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı

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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 209 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Önceki hafta verisi 200 bine revize edilirken, 4 haftalık ortalama 199 bin oldu. Devam eden başvurular ise 1 milyon 777 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada 209 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 8 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 209 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 202 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise değişmeyerek 199 bin oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 22 bin azalarak 1 milyon 777 bine geriledi.

Kaynak: AA
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