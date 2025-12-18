ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Aralık ile biten haftada 224 bine düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 224 bine geriledi.

Piyasa beklentisi de işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik Maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 236 binden 237 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 500 artarak 217 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 Aralık ile biten haftada 67 bin artışla 1 milyon 897 bine yükseldi.