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ABD hizmet sektöründe büyüme sürüyor

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- Endeks, temmuzda aylık bazda 0,1 puan artışla 54,1'e yükseldi S&P Global tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi ise yukarı yönlü revizyonla 54,6 oldu

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 54,1 seviyesine yükselmesine rağmen beklentilerin altında kalsa da sektördeki büyümenin devam ettiğine işaret etti.

ISM, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI temmuzda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 54,1'e çıktı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 54,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Sektördeki büyümenin temmuzda sürdüğüne işaret eden endeks, haziranda 54 değerini almıştı.

Üretim endeksi temmuzda aylık bazda 3,7 puan artışla 59,1'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,1 puan artarak 57,2'ye yükseldi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 3,8 puan azalışla 47,4'e geriledi.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründeki 13 sektörde büyüme kaydedilirken, 4 sektörde daralma görüldü.

Büyüme kaydeden sektörler, perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, toptan ticaret, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, bilgi hizmetleri, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmetleri, kamu yönetimi, kamu hizmetleri, eğitim hizmetleri, madencilik, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile finans ve sigorta olarak sıralandı.

Daralma görülen sektörler ise tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, diğer hizmetler, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile gayrimenkul, kiralama ve leasing oldu.

S&P Global hizmet sektörü PMI yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI temmuzda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan artarak 54,6'ya çıktı.

Endekse dair öncü veri 53,6 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI haziran ayında 51,2 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,6 puan artarak 54,5'e yükseldi.

Endekse dair öncü veri 53,6 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI haziran ayında 51,9 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler ???????ekonomik aktivitede genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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