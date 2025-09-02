ABD'de İnşaat Harcamaları Temmuzda Yüzde 0,1 Düştü

ABD'de inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,1 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2,13 trilyon dolar oldu.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir azalış kaydeden inşaat harcamaları haziranda 2,14 trilyon dolar hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,3 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,8 azalış kaydetti.