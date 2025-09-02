ABD'de İnşaat Harcamaları Temmuzda Yüzde 0,1 Düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Temmuzda mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalışla 2,13 trilyon dolara geriledi. Kamu inşaat harcamaları yüzde 0,3 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı. Yıllık bazda ise inşaat harcamaları yüzde 2,8 azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2,13 trilyon dolar oldu.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir azalış kaydeden inşaat harcamaları haziranda 2,14 trilyon dolar hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,3 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,8 azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
