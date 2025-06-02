ABD'de İnşaat Harcamaları Nisan'da Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de İnşaat Harcamaları Nisan'da Beklentilerin Altında Kaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, nisanda inşaat harcamaları yüzde 0,4 düşerek 2,15 trilyon dolar oldu. Piyasa beklentisi ise bu dönemde yüzde 0,4 artış olması yönündeydi.

ABD'de inşaat harcamaları, nisanda yüzde 0,4 düşerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalışla 2,15 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, martta da yüzde 0,8 azalmış ve 2,16 trilyon milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,4 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 geriledi.

İnşaat harcamaları, nisanda yıllık bazda ise yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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