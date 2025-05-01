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ABD'de İnşaat Harcamaları Martta Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de İnşaat Harcamaları Martta Beklentilerin Altında Kaldı
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ABD'de inşaat harcamaları, mart ayında yüzde 0,5 gerileyerek 2 trilyon 196,1 milyar dolara düştü. Piyasa beklentisi ise bu harcamaların yüzde 0,2 artmasıydı. Kamu ve özel sektör inşaat harcamalarında da düşüş yaşandı.

NEW ABD'de inşaat harcamaları, martta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 196,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, şubatta yüzde 0,6 artışla 2 trilyon 206,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları martta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,6 düştü.

İnşaat harcamaları, martta yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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