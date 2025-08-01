ABD'de İnşaat Harcamaları Haziranda Yüzde 0,4 Düştü

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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayında inşaat harcamalarının bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldığını ve toplamda 2,13 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yıllık bazda ise inşaat harcamalarında yüzde 2,9'luk bir düşüş kaydedildi.

ABD'de inşaat harcamaları haziranda yüzde 0,4 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 2,13 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yatay bir seyir izlemesi yönündeydi.

İnşaat harcamaları, mayısta 2,14 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları haziranda yüzde 0,1 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,5 azaldı.

İnşaat harcamaları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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