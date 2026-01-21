ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl ekimde arttı

NEW ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl ekim ayında yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, geçen yıl ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 2,18 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentileri bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,1 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları geçen yıl eylülde 2,16 trilyon dolar hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları geçen yıl ekimde yüzde 0,1, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,6 yükseldi.

İnşaat harcamaları, Ekim 2025'te yıllık bazda ise yüzde 1 azalış kaydetti.