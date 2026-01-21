Haberler

ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl ekimde arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, inşaat harcamaları geçen yıl ekim ayında yüzde 0,5 artarak 2,18 trilyon dolara ulaştı. Piyasa beklentileri ise sadece yüzde 0,1 artış öngörüyordu. Kamu ve özel sektör inşaat harcamaları farklı oranlarda yükseldi.

NEW ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl ekim ayında yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, geçen yıl ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 2,18 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentileri bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,1 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları geçen yıl eylülde 2,16 trilyon dolar hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları geçen yıl ekimde yüzde 0,1, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,6 yükseldi.

İnşaat harcamaları, Ekim 2025'te yıllık bazda ise yüzde 1 azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama