ABD'de İnşaat Harcamaları Beklentileri Aştı

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 195 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, ocakta yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 179 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları şubatta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,9 arttı.

İnşaat harcamaları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış kaydetti.