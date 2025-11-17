Haberler

ABD'de İnşaat Harcamaları Ağustosta Yüzde 0,2 Arttı

Güncelleme:
ABD'de inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,2 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 2,17 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentileri bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,2 azalması yönündeydi. İnşaat harcamaları temmuzda 2,16 trilyon dolar hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ağustosta yatay bir seyir izlerken özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,3 arttı.

İnşaat harcamaları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 1,6 azalış kaydetti.

