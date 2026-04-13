ABD'de ikinci el konut satışları 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de ikinci el konut satışları mart ayında yüzde 3,6 azalarak Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Düşük tüketici güveni ve yavaşlayan istihdam artışı konut alımını olumsuz etkiliyor.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mart ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak martta aylık bazda yüzde 3,6 azalışla 3,98 milyona indi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,07 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden ikinci el konut satış sayısı, şubatta 4,13 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları martta yıllık bazda da yüzde 1 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, martta yıllık bazda yüzde 1,4 artarak 408 bin 800 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mart ayında konut satışlarının durgun seyrini koruduğunu ve geçen yılki hızının altında kaldığını belirtti.

Düşük tüketici güveni ve yavaşlayan istihdam artışının konut alıcılarını frenlemeye devam ettiğine işaret eden Yun, konut stoklarının piyasa üzerinde önemli bir kısıtlama oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

Yun, stokların sınırlı kalması nedeniyle medyan konut fiyatının mart ayında yükseldiğini kaydetti.

Mortgage faizlerinin de yükseldiğine işaret eden Yun, bu durumun yıl geneline ilişkin konut satış beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtığını belirtti. Yun, satışların artış hızının daha ılımlı olmasına rağmen stoklardaki sınırlı artıştan dolayı konut fiyatlarının istikrarlı şekilde yükselmeye devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
