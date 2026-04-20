ABD'de tarife iadelerine yönelik yeni sistem devreye girdi

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP), Trump'ın uyguladığı tarifelerin iadesi için geliştirdiği Gümrük Girişlerinin Konsolide Yönetimi ve İşlenmesi (CAPE) sisteminin ilk aşamasının devreye alındığını duyurdu. İthalatçılar için kolaylık sağlayan bu sistem, iadeleri tek bir platformda konsolide etmeyi amaçlıyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen sistemin ilk aşamasının devreye alındığını duyurdu.

CBP'nin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Gümrük Girişlerinin Konsolide Yönetimi ve İşlenmesi (CAPE) olarak adlandırılan yeni aracın ilk aşamasının aktif hale geldiği bildirildi.

İthalatçılar ve yetkili gümrük müşavirlerinin söz konusu araç üzerinden beyanlarını iletebileceği belirtilen açıklamada, bu aracın IEEPA kapsamında tahsil edilen vergilere ilişkin iadeleri tek tek işlemek yerine tek bir sistemde konsolide etmeyi amaçladığı kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, sisteme başvuruların başladığı ancak zaman zaman teknik aksaklıklar yaşandığı aktarıldı.

CBP tarafından 14 Nisan'da yapılan açıklamada, tarifelerin iadesi için geliştirilen sistemin ilk aşamasının 20 Nisan'da başlatılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, 9 Nisan itibarıyla yaklaşık 56 bin ithalatçının elektronik geri ödeme sürecini tamamladığı, girişlerin yaklaşık yüzde 82'si için ödemenin yapılabilir durumda olduğu ve bunun yaklaşık 127 milyar dolarlık bir tutara tekabül ettiği kaydedilmişti.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının, 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

Kurumdan yapılan bir diğer açıklamada da başvuruların incelenmesi ve işleme alınmasının 45 güne kadar sürebileceği belirtilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Konya maçı kadrosunda beklenmedik eksik! Kamp kafilesinde yer almadı
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı