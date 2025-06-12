ABD'de Hanehalkı Varlıkları İlk Kez Düşüş Gösterdi

ABD'de hanehalkı varlıkları, bu yılın çeyreğinde 169,3 trilyon dolara inerek 2023'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları, yılın ilk çeyreğinde 169,3 trilyon dolara geriledi.

Böylece, hanehalkı varlıkları 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez azalış kaydetti.

Söz konusu varlıklar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalırken 2024'ün aynı dönemine kıyasla ise yüzde 3,8 arttı.

ABD'de hanehalkı varlıkları, 2024'ün son çeyreğinde 170,9 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yılın ilk çeyreğinde, hisse senedi varlıklarının değeri 2,3 trilyon dolar, gayrimenkul varlıklarının değeri de 200 milyar dolar azaldı.

Hanehalkı borcu ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,9 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 1,3 artarken, mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,3 yükseldi.