ABD'de Fabrika Siparişleri Nisan'da Beklenenden Fazla Düştü

ABD'de Fabrika Siparişleri Nisan'da Beklenenden Fazla Düştü
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, fabrika siparişleri Nisan ayında yüzde 3,7 oranında azalarak beklenenden fazla düşüş kaydetti. Dört aylık bir artışın ardından yaşanan bu dip, sanayi sektörünün gelecekteki performansını etkileyebilir.

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 3,7 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 3,1 düşeceği öngörülüyordu. Dört aylık yükselişin ardından düşüş gösteren fabrika siparişleri, martta yüzde 3,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 6,3 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,9 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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