ABD'de Fabrika Siparişleri Haziranda Yüzde 4,8 Azaldı

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 611,7 milyar dolara geriledi.

Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 4,9 azalması öngörülüyordu. Son üç ayın ikisinde düşüş kaydeden fabrika siparişleri, mayısta yüzde 8,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,4 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,5 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.