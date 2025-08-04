ABD'de Fabrika Siparişleri Haziranda Yüzde 4,8 Azaldı

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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika siparişlerini açıkladı. Siparişler, bir önceki aya göre yüzde 4,8 azalarak 611,7 milyar dolara geriledi. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,4 azalırken, dayanıklı olmayan mal siparişleri yüzde 0,5 arttı.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 611,7 milyar dolara geriledi.

Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 4,9 azalması öngörülüyordu. Son üç ayın ikisinde düşüş kaydeden fabrika siparişleri, mayısta yüzde 8,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,4 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,5 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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