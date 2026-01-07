Haberler

ABD'de fabrika siparişleri Ekim 2025'te azaldı

ABD'de fabrika siparişleri geçen yıl ekimde yüzde 1,3 azalarak 604,8 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri ise bu düşüşün yüzde 1,1 olacağı yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,2, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler ise yüzde 0,4 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
