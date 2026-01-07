ABD'de fabrika siparişleri Ekim 2025'te azaldı

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl ekimde yüzde 1,3 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 604,8 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 azalması yönündeydi. Fabrika siparişleri geçen yıl eylülde yüzde 0,2 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,2, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler ise yüzde 0,4 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.