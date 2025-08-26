ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Temmuzda Beklentilerin Altında Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayında dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 2,8 azaldığını ve bunun piyasa beklentisinin altında kaldığını açıkladı.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalarak 302,8 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 3,8 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı haziran ayında yüzde 9,4 düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler temmuzda yüzde 1,1 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,5 azaldı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.