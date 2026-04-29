ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta arttı

Güncelleme:
NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 318,9 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı şubatta yüzde 1,2 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler martta yüzde 0,9 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,3 düştü.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
