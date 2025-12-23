Haberler

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayındaki dayanıklı mal siparişlerinin bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldığını açıkladı. Siparişlerin tutarı 307,4 milyar dolara düştü. Ulaşım hariç siparişlerde hafif bir artış gözlemlenirken, savunma hariç siparişlerin gerilediği belirtildi.

NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ekimde yüzde 2,2 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 307,4 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, bu dönemde dayanıklı mal siparişlerinin tutarının yüzde 1,5 azaldığı yönündeydi. Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde yüzde 0,7 yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler ekimde yüzde 0,2 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 1,5 geriledi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

Avrupa'nın dev havayolu şirketine rekor ceza, rakamı okumak bile zor!
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi
Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım