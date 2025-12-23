ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde azaldı

NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ekimde yüzde 2,2 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 307,4 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, bu dönemde dayanıklı mal siparişlerinin tutarının yüzde 1,5 azaldığı yönündeydi. Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde yüzde 0,7 yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler ekimde yüzde 0,2 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 1,5 geriledi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.