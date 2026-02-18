Haberler

ABD'de dayanıklı mal siparişleri geçen yıl aralıkta azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, dayanıklı mal siparişleri Aralık 2025'te yüzde 1,4 azalarak 319,6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 1,8 olacağı yönündeydi.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl aralık ayında yüzde 1,4 ile beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 319,6 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 1,8 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 5,4 artmıştı.

Ulaşım hariç siparişler geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,5 düştü.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA " / " + Dilara Zengin Okay -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
İfade vermeye gitti, polisin silahını alıp kafasına sıktı

İfade vermeye gitti, polisin silahını alıp kafasına sıktı