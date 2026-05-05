ABD'de açık iş sayısı martta azaldı

Ülkede açık iş sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 56 binlik azalış kaydetti

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, martta 6 milyon 866 bine inmesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı martta bir önceki aya kıyasla 56 bin azalışla 6 milyon 866 bine geriledi.

Azalmasına rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 860 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin şubat ayı verisi 6 milyon 922 bin olarak kaydedilmişti.

Martta açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler sektöründe azalırken, finans ve sigortacılık sektöründe arttı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 655 bin artışla 5 milyon 554 bin oldu.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 356 bin yükselerek 5 milyon 378 bine ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
