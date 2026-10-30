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ABD Çalışma Bakanlığı üçüncü çeyrekte istihdam maliyetinde yüzde 0,8 artış açıkladı

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre İstihdam Maliyet Endeksi üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Dönemde maaş ve ücretler yüzde 0,7, yan hakların maliyeti yüzde 0,9 artarken 12 aylık dönemde istihdam maliyeti yüzde 3,4 yükseldi.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 artarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, istihdam maliyetini ölçen endeks, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen artış, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 olmuştu.

Söz konusu dönemde maaş ve ücretler yüzde 0,7, yan hakların maliyeti ise yüzde 0,9 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti de üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 yükseldi.

Eylül ayında sona eren 12 aylık dönemde istihdam maliyeti yüzde 3,4 arttı.

Kaynak: AA
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