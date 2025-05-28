ABD Bankacılık Sektörü Karı Yüzde 5,8 Arttı

ABD Bankacılık Sektörü Karı Yüzde 5,8 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 artışla 70,6 milyar dolara ulaştı. FDIC'nin açıkladığı verilere göre artış, faiz dışı gelirlerdeki yükselişle desteklendi.

ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 artarak 70,6 milyar dolara ulaştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2025'in ilk çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 462 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın ilk çeyreğinde 70,6 milyar olduğu bildirildi.

Bankaların karının yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışa faiz dışı gelirlerdeki yükselişin öncülük ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların varlık kalitesi göstergelerinin genel olarak olumlu seyrettiği ancak bazı portföylerde zayıflıkların devam ettiği belirtildi. Kredi büyümesinin ise sınırlı kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.