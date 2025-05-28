ABD Bankacılık Sektörü Karı Yüzde 5,8 Arttı

ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 artarak 70,6 milyar dolara ulaştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2025'in ilk çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 462 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın ilk çeyreğinde 70,6 milyar olduğu bildirildi.

Bankaların karının yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışa faiz dışı gelirlerdeki yükselişin öncülük ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların varlık kalitesi göstergelerinin genel olarak olumlu seyrettiği ancak bazı portföylerde zayıflıkların devam ettiği belirtildi. Kredi büyümesinin ise sınırlı kaldığı kaydedildi.