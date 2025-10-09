Haberler

ABD, Arjantin'e 20 Milyar Dolar Swap Anlaşması Sağladı

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Arjantin Ekonomi Bakanı ile yapılan görüşmeler sonucunda ABD'nin Arjantin pesosu satın aldığını ve 20 milyar dolarlık swap çerçevesini tamamladıklarını duyurdu. Arjantin'in ekonomik sorunları ele alındı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo ile yapılan görüşmelerin ardından ABD'nin doğrudan Arjantin pesosu satın aldığını ve Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap çerçevesini tamamladıklarını açıkladı.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Caputo ve ekibiyle dört gün süren yoğun toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Arjantin'in ciddi bir likidite sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Bessent, toplantılarda Arjantin'in güçlü ekonomik temellerini ve halihazırda devam eden, önemli miktarda dolar cinsinden ihracat ve döviz rezervi yaratacak yapısal değişiklikleri ele aldıklarını aktardı.

Bessent, bugün doğrudan Arjantin pesosu satın aldıklarını belirterek, "Ayrıca, Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap çerçevesini tamamladık." ifadesini kullandı.

Arjantin'in yatırım teşviklerini ve ABD'nin stratejik ortaklarına yatırımı güçlü şekilde desteklemeye yönelik araçlarını da görüştüklerini kaydeden Bessent, "ABD Hazine Bakanlığı, piyasalara istikrar sağlamak için gerekli her türlü olağanüstü önlemi derhal almaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

Yeni Dİyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, makamına Atatürk portresi astı

