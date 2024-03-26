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ABD Adalet Bakanlığı, KuCoin ve kurucularını kara para aklama suçlamasıyla gündeme getirdi

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New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan son açıklamada, küresel çapta faaliyet gösteren kripto para borsası KuCoin ve iki kurucusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara para aklamayı önleme yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmekle suçlandı. Bu durum, kripto para piyasasındaki düzenleme ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kripto Borsası KuCoin, ABD Yasalarını İhlal Ettiği İddiasıyla Gündemde

New York Güney Bölgesi Savcılığı, kripto para borsası KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ı kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı. Savcı Damian Williams ve İç Güvenlik Soruşturmaları New York Saha Ofisi'nden Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack, KuCoin'in lisanssız para transferi işlemi yaptığı ve Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği iddiasında bulundu.

KuCoin'in, kimlik doğrulama prosedürlerini ihmal ederek ve şüpheli finansal hareketlilikleri rapor etmeyerek, platformun kara para aklamaya karşı yeterince korunaklı olmadığı öne sürüldü. Ayrıca KuCoin'in, büyük bir ABD müşteri tabanını gizleyerek günlük milyar dolarlık işlemlerle dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline geldiği iddia edildi.

Williams ve McCormack, KuCoin'in ABD'nin sunduğu imkanlardan faydalanırken, suç ve yolsuzlukla mücadelede önemli bir rol oynayan ABD yasalarına uyması gerektiğini vurguladı. KuCoin'in bu yükümlülükleri kasıtlı olarak göz ardı ettiği ve platformun yasa dışı faaliyetlere imkân sağlayan bir alan olarak kullanılmasına izin verdiği belirtildi. Bu durumun, KuCoin üzerinden 5 milyar doların üzerinde para toplanmasına ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli fonun transfer edilmesine yol açtığı ifade edildi.

McCormack, yapılan soruşturma neticesinde KuCoin'in gerçekte büyük bir suç şebekesi olduğunun ortaya çıktığını ve 30 milyon müşteriye hizmet verirken gerekli yasalara uymadığını belirtti. HSI New York'un El Dorado Görev Gücü ve diğer kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda bu ihlallerin açığa çıkarıldığına dikkat çekildi.

KuCoin ve kurucuları hakkındaki bu iddialar, kripto para piyasasının düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda devam eden global tartışmaları daha da alevlendirebilir. Bu olay, diğer kripto para borsalarına da ABD müşterilerine hizmet verme planları varsa, ABD yasalarına uymanın önemi konusunda bir uyarı olarak görülüyor. Son olarak KuCoin cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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