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ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza

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Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

ALICILARIN YENİDEN SATIŞ FİYATINI BELİRLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (5)

Şahin Ment:

la yerli firmalara mı güç yetiyor bu ülkede ??

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Muhammed Erden:

Yerliye , fakire , güçsüze güç yetiyor

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olcayto mete:

cola turcayi da böyle batirdilar ABD istedi diye. şimdi ccolayi yerlere döküyorlar.

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sade vatandaş:

ülkenin kronik sorunu sürümü yüksek rekabet gerektirmeyen ürünlerde bunları üreten firmalar aralarında anlaşıp tekel oluşturarak yüksek fiyattan satıp halkı soyuyorlar ülkeyi yönetenlerde zenginlerin vergilerini affedip dolaylı vergilerle halkı garibanları adeta soyuyor

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Selman Temiz:

Kendinden olmayana yaz cezayı devlet her zaman kazanır ya garip ne yapsın hangi bankayı soysun hangi kuyumcuya Pandik atsın

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