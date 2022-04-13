Mansur Yavaş ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor! Bu sefer de "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı - Haberler

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Mansur Yavaş ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor! Bu sefer de "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı

AA - Barış Gündoğan - Ekonomi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı. Hayırsever vatandaşlar, kampanya kapsamında şu ana kadar 413 elektrik faturası için 38 bin 857 lira ödeme yaptı.

Daha önce "https://ankaratekyurek.com" adresi üzerinden "Su Ver" ve "El Ver" kampanyaları düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şimdi de ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturaları için "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı.

ŞU ANA KADAR 413 FATURA ÖDENDİ

Kampanyanın başlatılmasından bu yana hayırseverler tarafından 413 elektrik faturası için 38 bin 857 lira ödeme gerçekleştirildi.

HAYIRSEVERLER ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKTU

Ramazan ayının başlamasıyla bugüne kadar da hayırsever vatandaşlar 11 bin 243 adet su faturası için 745 bin 468 lira öderken, 3 bin 788 kişiye ise 1 milyon 128 bin 700 lira tutarında nakit desteğinde bulunuldu.

AA / Barış Gündoğan - Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Faturası, su, Politika, Ekonomi, Haberler

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