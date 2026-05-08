AB'den ABD'ye ticaret anlaşmasında "önemli ilerleme" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki gerilimi ve AB-ABD ticaret anlaşmasının uygulanmasını değerlendirdiklerini belirterek, gümrük tarifelerinin azaltılması yönünde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Von der Leyen, Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"ABD Başkanı Trump ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullanan von der Leyen, Orta Doğu'daki durumu ve bölgesel ortaklarla olan yakın koordinasyonu ele aldıklarını belirtti.

Von der Leyen, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Son olaylar, bölgesel istikrar ve küresel güvenlik için risklerin çok büyük olduğunu açıkça göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AB-ABD ticaret anlaşmasını da görüştüklerine dikkati çeken von der Leyen, "Her iki taraf da anlaşmanın uygulanmasına tam bağlılığını sürdürüyor. Temmuz başına kadar gümrük tarifelerinin azaltılması yönünde önemli ilerleme kaydediliyor." ifadelerini kullandı.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Bugün de Trump, AB'ye ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde AB'ye yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirdi.

AB içinde anlaşmanın detaylarına yönelik müzakereler devam ediyor.

AB ülkelerinin büyük kısmı Trump'ın tehdidinin ardından anlaşmanın hızla yasalaştırılarak yürürlüğe konmasını isterken, Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri, metne ABD tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda doğrudan yürürlüğe girecek çeşitli tedbir maddeleri eklenmesini talep ediyor.