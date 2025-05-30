AB ve ABD Arasında Tarife Görüşmeleri Devam Ediyor

AB ve ABD Arasında Tarife Görüşmeleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile tarifeler konusunda anlaşma sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı. Görüşmeler, ABD'de tarifeler üzerindeki yasal belirsizlikle devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, bütün zamanını ve çabalarını ABD ile tarifeler konusunda anlaşma sağlamaya adadığını belirtti.

Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Lutnick'le sürekli iletişim halinde olduklarına işaret eden Sefcovic, "İleriye dönük çözümler sunmak, AB'nin en önemli önceliği olmaya devam ediyor. Zamanımızı ve çabalarımızı tamamen buna harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görüşmenin ABD'de tarifler konusunda yaşanan yasal belirsizlik ortamında gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Trump yönetimi ise karara hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Başkan'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendiren temyiz mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarlada başından vurulmuş halde bulundu

İntihar mı, cinayet mi? Tarlada başından vurulmuş halde bulundu
Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray'a transferi yalanlandı

Galatasaray'a transferi yalanlandı
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Zincir marketten 22 bin liralık ürün çalan iki çocuk kasiyeri tehdit etti

Güpegündüz zincir marketi soyan 2 çocuktan kasiyere korkunç tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.