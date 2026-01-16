Haberler

AB'de 2025'te turistik konaklama rekoru kırıldı

Güncelleme:
Avrupa Birliği'nde geçen yıl otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı 3 milyar 80 milyona ulaşarak rekor kırdı. Uluslararası ziyaretçilerin payı yüzde 49, yerel ziyaretçilerin payı ise yüzde 51 olarak belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı 3 milyar 80 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025 yılında AB üyesi ülkelerde toplam gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl turistik gecelik konaklama sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 61,5 milyon yükselerek 3 milyar 80 milyona çıktı. Böylece, AB ülkelerinde geçen yıl turistik tesislerde gecelik konaklama sayısında rekor kırıldı.

AB'deki turistik konaklamaların yüzde 49'unu uluslararası, yüzde 51'ini ise yerel ziyaretçiler gerçekleştirdi.

Konaklamaların yüzde 63'ü otel ve benzeri yerlerde, yüzde 24'ü tatil evleri gibi kısa süreli konaklama yerlerinde, yüzde 13'ü de kamp alanlarında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
