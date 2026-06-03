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Tescilli Araban sarımsağında hasat başladı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde, dünyanın en iyi sarımsakları listesinde ilk 5'e giren AB tescilli Araban sarımsağının hasadına başlandı. Bu yıl 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsakta, yağışlar sayesinde yüksek rekolte bekleniyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) tescilli Araban sarımsağının hasadına başlandı.

Dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda dünyadaki en iyi sarımsaklar listesinde ilk 5'e giren sarımsağın hasadı başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban sarımsağının sadece bir ürün değil, tüm dünya ülkelerinde ün yaparak marka haline geldiğini dile getirdi.

Altun, "Araban sarımsağı üretimiyle hem ülke hem bölge hem de Araban ilçesi ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bölgedeki tarım işçilerinin ekonomisine de önemli katkı sağlayan ve bu yıl 30 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen ve hasadına başlanan Araban sarımsağında, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çiftçilerimiz yüksek rekolte bekliyor." diye konuştu.

Üreticilerinden İsmail Demir ise Araban sarımsağına Gaziantep'te ve çevre illerden yoğun talep. olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
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