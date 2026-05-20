Asset'ten AB'nin yeni gümrük sistemlerine ilişkin değerlendirme

Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Murat Şahin, AB'nin 1 Haziran'da devreye alacağı yeni gümrük sistemlerinde eksik veya hatalı elektronik bildirimlerin sınır kapılarında ciddi beklemelere neden olabileceğini belirtti. Yeni düzenlemeyle yükler sınır kapısına ulaşmadan önce dijital olarak kontrol edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Avrupa'ya yapılan taşımacılık operasyonlarında değişiklikleri beraberinde getirecek yeni düzenlemeler kapsamında, NCTS6 ve ICS2 sistemlerinin entegre çalışmaya başlamasıyla yükler sınır kapısına ulaşmadan önce dijital olarak kontrol edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Murat Şahin, yeni dönemin lojistik ve dış ticaret sektörü açısından kritik olduğunu belirtti.

Şahin, AB'nin yalnızca sınır kapısında kontrol yapan bir yapıdan çıktığını aktararak, "Yeni sistemle yükün bilgileri daha araç yola çıkmadan elektronik ortamda analiz edilecek. Sistem artık yükün güvenli, bilgilerin doğru ve beyanlar uyumlu olup olmadığına yönelik sorulara önceden cevap arıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan tüm kara ve demir yolu taşımalarında ICS2 güvenlik bildiriminin zorunlu hale geleceğini kaydeden Şahin, firmaların dijital beyan süreçlerine hızlı şekilde adapte olması gerektiğini belirterek, "Eksik veya hatalı elektronik bildirimler sınır kapılarında ciddi beklemelere neden olabilir. Bu nedenle lojistik firmaları, ihracatçılar ve operasyon ekiplerinin yeni sisteme hazırlıklı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan, Polonya ve Sırbistan'ın da 1 Haziran itibarıyla NCTS6 sistemini aktif kullanmaya başlayacağını ifade eden Şahin, bazı ülkelerde transit beyanı ile güvenlik bildiriminin birleşeceğini, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde ise ayrı ICS2 bildirimi zorunluluğunun devam edeceğini aktardı.

Yeni sistemlerin temel amacının güvenliği artırmak ve sınır süreçlerini hızlandırmak olduğunu kaydeden Şahin, "AB'nin hedefi artık çok net. Yük, sınır kapısına gelmeden önce tüm süreci dijital olarak görmek ve risk analizini önceden yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
