AB, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını geçici olarak uygulamaya başladı

Avrupa Birliği (AB), Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ticaret anlaşmasını bugün itibarıyla geçici olarak uygulamaya başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından AB ile Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bugün, AB–MERCOSUR ticaret anlaşması geçici olarak uygulanmaya başlıyor." ifadesini kullanan von der Leyen, anlaşmanın somut faydalarının bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, gümrük tarifelerinin düşeceğini, şirketlerin yeni pazarlara erişebileceklerini ve yatırımcıların öngörülebilirliğe sahip olacaklarını bildirdi.

Geçici uygulama ile anlaşmanın somut faydalarının ortaya çıkacağına işaret eden von der Leyen, bazı hassasiyetlerin dikkate alındığını vurguladı.

Anlaşma 17 Ocak'ta imzalanmıştı

AB ile Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri, 17 Ocak'ta ticaret anlaşmasını imzalamıştı.

AB Komisyonu, imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının, resmi onay süreci tamamlanmadan 1 Mayıs'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi için süreç başlatmıştı. Müzakeresi 25 yıl süren AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından tam olarak yürürlüğe girecek.

Geçici uygulama, belirli ürünlerde tarifelerin kalkmasını sağlayarak ticaret ve yatırımlar için öngörülebilir kurallar oluşturacak. Böylece, AB işletmeleri, tüketicileri ve çiftçileri anlaşmanın faydalarından hemen yararlanmaya başlayabilecek.

Aynı zamanda AB ekonomisinin hassas sektörleri güçlü koruma önlemleriyle güvence altına alınacak.

Anlaşma kapsamında MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri, pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa ve Polonya başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor. AP de MERCOSUR ile imzalanan ticaret anlaşmasına sıcak yaklaşmamış, bu konuda Avrupa Adalet Divanında hukuki süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Haberler.com
