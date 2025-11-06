Haberler

AB Komisyonu, Deutsche Börse ve Nasdaq Üzerine Rekabet Soruşturması Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, Deutsche Börse ve Nasdaq'ın finansal türevler alanında olası rekabet ihlallerini incelemek üzere resmi soruşturma başlattı. İki şirketin Avrupa'daki faaliyetlerinin koordineli olup olmadığını değerlendirecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Deutsche Börse ve Nasdaq arasındaki finansal türevlerin kotasyonu, ticareti ve takası konusunda rekabet soruşturması başlattı.

AB Komisyonu, Alman Deutsche Börse ile ABD merkezli Nasdaq'ın Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Deutsche Börse ve Nasdaq'ın Avrupa'da finansal türevlerin kotasyonu, ticareti ve takasına ilişkin faaliyetlerini koordine ederek AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği anlatıldı.

İki şirketin, belirli türev araçların ticaretinde uyumlu eylemlerde bulunmuş olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin talebi tahsis ve fiyatları koordine etmiş olabilecekleri, ticari açıdan hassas bilgileri de paylaşmış olabilecekleri kaydedildi.

AB Komisyonu, geçen yıl eylül ayında türev piyasalarına yönelik soruşturması kapsamında Deutsche Börse ve Nasdaq'a baskın düzenlemişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife
Dağı resmen oymuşlar! Amasya'da merak uyandıran tünel

Dağı resmen oymuşlar! Bir kentimiz bu tüneli konuşuyor
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Resmen açıklandı! Cimbom'a yenilmenin faturası çok ağır oldu
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Sivasspor'da deprem: Kulüp başkanı Gökhan Karagöl istifa etti

Türk futbolunda sürpriz veda: Genç başkan istifa etti
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil

Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.