AB Komiseri Hansen, marketlere yönelik siber saldırılar gıda arzını riske atmadı dedi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, Avrupa'da süpermarketleri hedef alan siber saldırıların gıda arz güvenliğini şu aşamada riske atmadığını ancak tedarik zincirinin dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Hansen, Avrupa ülkelerinde marketleri etkileyen siber saldırılara ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Perakendecileri etkileyen bilişim sistemi olaylarına ilişkin haberleri çok ciddiye aldığını belirten Hansen, "Bu siber saldırıların tekrar tekrar yaşanması son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

Hansen, "Siber saldırılar, gıda tedarik zincirimizi aksatmaya ve tüketicilerin bu zincire duyduğu güveni zayıflatmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir. Bu, ciddiye almamız gereken bir uyarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların işletmeler ve gıda israfı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Hansen, gıda güvenliğinin şu anda risk altında olmadığını ancak gıda israfı ve işletmeler üzerindeki etkisinin gerçek olduğunu belirtti.

Hansen, gıda arz güvenliğinin yalnızca yeterli miktarda üretim yapmakla sınırlı olmadığını, tedarik zincirinin yeni ve değişen tehditler karşısında dayanıklılığının da sağlanması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonunun ilgili birimlerinin, hazırlık ve gıda arz güvenliğine yönelik acil durum çalışmaları kapsamında ekimde siber saldırılardan etkilenen perakendecilerle bir araya gelerek durumu değerlendirdiğini aktaran Hansen, gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirtti.

Hansen, perakendecilerin bu tür olaylara müdahale etmek için oluşturduğu hazırlık planları hakkında kapsamlı bir değerlendirme edinmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, "Konuyu bir sonraki toplantımızda diğer Komisyon üyeleriyle de gündeme getireceğim." ifadesini kullandı.

Dayanıklılığın artırılması için toptancılardan lojistik işletmelerine ve perakendecilere kadar gıda tedarik zincirinin tamamında koordineli bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan Hansen, "Bu zincirin her halkasının siber tehditlere dayanabilecek ve karşılık verebilecek şekilde hazırlıklı olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde 2 Kasım'da marketlerin soğutma ve dondurma sistemlerinde aksaklıklar yaşanmıştı. Bazı işletmelerin siber saldırı olarak teyit ettiği olaylar nedeniyle soğuk zinciri bozulan veya bozulma riski taşıyan gıdalar satıştan çekilmişti.

Fransa'da da 12 Ekim'de benzer saldırılarla marketlerin soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edilmesi gıda kayıplarına yol açmıştı. Saldırılar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz belirlenemezken olayları üstlenen olmamıştı.

Kaynak: AA