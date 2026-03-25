AB Gümrük Otoritesi'nin merkezi Lille olacak

Avrupa Birliği, Gümrük Otoritesi'ni Fransa'nın Lille şehrinde kurma kararı aldı. Yeni otorite, gümrük işlemlerini koordine edecek ve e-ticaretin artışına yanıt vermeyi hedefleyecek.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, AB Gümrük Otoritesi (EUCA) merkezinin Fransa'nın Lille şehrinde kurulmasına karar verdi.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerde, AB Gümrük Otoritesi'ne (EUCA) ev sahipliği yapacak şehir olarak Lille'in seçildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Yeni otorite, birlik genelinde ulusal gümrük idarelerinin faaliyetlerini tutarlı şekilde koordine etmek ve desteklemekle görevlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

Yeni otoritenin, artan ticaret hacmi, ulusal sistemler arasındaki parçalanmış yapı, e-ticaretin hızlı yükselişi ve değişen jeopolitik koşulların yarattığı baskılara yanıt vermeyi amaçlayan kapsamlı gümrük reformunun bir parçasını oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, kurumda yaklaşık 250 kişinin görev yapmasının planlandığı kaydedildi.

Yeni kurulacak kurumun, AB'nin Temu ve Shein gibi Çinli e-ticaret platformlarına yönelik kontrolleri artırma çabasının merkezinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu kuruma ev sahipliği için Belçika'nın Liege, Hırvatistan'ın Zagreb, Fransa'nın Lille, İtalya'nın Roma, Hollanda'nın Lahey, Polonya'nın Varşova, Portekiz'in Porto, Romanya'nın Bükreş ve İspanya'nın Malaga şehirleri başvuru yapmıştı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
