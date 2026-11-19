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Avrupa Birliği (AB) kurumları, enerji arz güvenliğini korumak amacıyla ham petrol, doğal gaz ve kömür ithalatına ilişkin bazı metan emisyonu yükümlülüklerinin iki yıl ertelenmesi konusunda anlaştı.

AB Konseyi, metan tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, doğal gaz, ham petrol ve kömür ithalatçılarına yönelik metan emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülükleri 1 Ocak 2027 yerine 1 Ocak 2029'da uygulanmaya başlayacak.

İthalatçılar ile AB'deki üreticilerin metan yoğunluğunu raporlama yükümlülüğü de 5 Ağustos 2028'den 5 Ağustos 2030'a ertelenecek.

Erteleme, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında üye ülkelere ve şirketlere esneklik sağlamak için yapılacak.

AB Komisyonu, tüzüğün uygulanmasını 1 Ocak 2028'e kadar gözden geçirecek. İncelemede, ölçüm, raporlama ve doğrulama kurallarının uygulanması, ithal fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması, yeterli sayıda bağımsız doğrulayıcının bulunup bulunmadığı ve arz güvenliğine olası etkiler değerlendirilecek.

Değişikliğin, AB Konseyi ve AP tarafından resmi kabulünün ardından yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor. AB'nin metan düzenlemesi, enerji sektöründeki metan emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor. Düzenleme, AB içinde üretilen fosil yakıtların yanı sıra ithal edilen petrol, doğal gaz ve kömürü kapsıyor.

Mevcut takvimde, 1 Ocak 2027'den itibaren ithalatçıların, ilgili sözleşmeler kapsamındaki fosil yakıtların üretiminde metan emisyonlarının AB kurallarına eşdeğer biçimde izlendiğini, raporlandığını ve bağımsız olarak doğrulandığını göstermesi gerekecekti.

Kaynak: AA