AB'den savaştan etkilenen çiftçilere 500 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), Rusya- Ukrayna savaşının gıda üreticilerine olan etkisini hafifletmek için 500 milyon avroluk fon sağlayacak.

AB Komisyonu, Rusya- Ukrayna savaşında tarım sektörünü desteklemeye yönelik önlemler içeren yeni paketini açıkladı.

Buna göre, AB Komisyonu, savaşın sonuçlarında etkilenen üreticilere yardımcı olmak için kriz rezervinden 500 milyon avro destek verecek.

Üye ülkeler, çiftçilerin gıda güvenliğine katkıda bulunmaları için ek mali destek sağlayabilecek. Çiftçilerin artan girdi maliyetleri veya ticaret kısıtlamaları nedeniyle ortaya çıkacak piyasa rahatsızlıkları giderilebilecek.

Sürdürülebilir tarımla uğraşan çiftçiler için desteklere öncelik verilecek.

Söz konusu tedbirler krizden en fazla etkilenen çiftçileri hedef alacak. Çiftçilere daha fazla doğrudan ödeme sağlanabilecek. Hayvancılıkla ilgilenenlere kırsal kalkınma desteği verilebilecek. Nadasa bırakılan topraklara istisnai olarak gıda ve yem amaçlı mahsul ekimine izin verilecek. Yem ithalatına esneklik sağlanacak.

"Ukrayna için 330 milyon avroluk bir AB acil destek programı teklif ettik"

Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, savaşın küresel emtia ve tarım ürünlerinin fiyatını artırdığını söyledi.

Ukrayna'nın verimli topraklarıyla "Avrupa'nın ekmek sepeti" olarak bilindiğini hatırlatan Dombrovskis, savaşın başlamasından bu yana buğdayın vadeli piyasalardaki fiyatının yüzde 70 yükseldiğini vurguladı.

Dombrovskis, AB'nin Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Ukrayna için 330 milyon avroluk bir AB acil destek programı teklif ettik." dedi.

Söz konusu desteğin Ukrayna'da gıdayı da kapsayan temel mal ve hizmetlere erişimi güvence altına alacağını belirten Dombrovskis, Rusya'nın kasıtlı biçimde Ukrayna'nın gıda stoklarını hedefe aldığını ve yok ettiğini söyledi.

Dombrovskis, bunun sadece Ukrayna'nın değil, bütün dünyanın gıda tedarikine zarar verdiğini kaydetti.

Piyasada istisnai durum yaşandığına dikkati çeken Dombrovskis, savaştan etkilenen AB üreticilerini desteklemek için 500 milyon avroluk bir paket önerdiklerini bildirdi.

AB verilerine göre, Ukrayna dünya buğday pazarında yüzde 10, arpa pazarında yüzde 13, mısır pazarında yüzde 15 ve ayçiçeği yağı pazarında yüzde 50 civarında paya sahip olurken, Rusya'nın da buğdayda yüzde 24, arpada yüzde 14 ve ayçiçeği yağında yüzde 23 pazar payı bulunuyordu.

Savaş nedeniyle bu ürünlerin tedarikinde sorunlar yaşanıyor.