Haberler

AB'den Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Instagram ve Facebook'u 13 yaş altı çocukların hizmetlere erişimini önlemede yetersiz kalmakla suçladı.

AB Komisyonu, Meta'nın 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook kullanımını engelleyemediği gerekçesiyle Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Meta'nın kendi kullanım şartlarında Instagram ve Facebook'a güvenli erişim için asgari yaş sınırı 13 olmasına rağmen, şirketin bu kısıtlamaları uygulamak için aldığı önlemlerin etkili olmadığı ifade edildi.

Meta'nın önlemlerinin 13 yaş altındaki çocukların hizmetlere erişimini yeterince engelleyemediğine işaret edilen açıklamada, platformlara erişim sağlamış olanların da hızlı şekilde tespit edilip çıkarılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 13 yaşın altındaki çocukların kendilerine yanlış bir doğum tarihi girebildiği, beyan edilen doğum tarihinin doğruluğunu kontrol edecek etkili bir sistemin bulunmadığı, Birlik genelinde 13 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 10-12'sinin Instagram veya Facebook'a eriştiği belirtildi.

Bu arada, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde şirketlere yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi