Haberler

AB'den düşük değerli e-ticaret gönderilerine 3 avro gümrük vergisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren Birlik dışından gelen 150 avroya kadar değerdeki e-ticaret ürünlerine 3 avro gümrük vergisi uygulayacak. Vergi, ürün sayısına değil gümrük tarife sınıflandırmasına göre hesaplanacak ve özellikle Çin merkezli platformları hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret yoluyla Birlik dışından gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya başlayacak.

AB Komisyonunun açıklamasına göre, değeri 150 avroya kadar olan ve AB dışından üye ülkelere ithal edilen düşük değerli paketlere geçici olarak 3 avro gümrük vergisi uygulanacak.

Düzenleme, internet üzerinden sıkça satın alınan giyim ürünleri, oyuncaklar, elektronik eşyalar ve diğer tüketim mallarını kapsayacak.

Yeni uygulamada 3 avroluk vergi, ürün sayısına göre değil, gümrük tarife sınıflandırmasına göre hesaplanacak.

Buna göre, aynı tarife sınıfına giren 5 tişört için tek seferde 3 avro vergi alınırken, aynı siparişte 3 tişört ile bir saat bulunması halinde iki farklı tarife sınıfına girdikleri için toplam 6 avro vergi uygulanacak.

Verginin beyanı ve ödenmesinden satıcı veya ithalatçı sorumlu olacak.

AB'de Birlik dışından yapılan 150 avroya kadar değerindeki ürün siparişleri gümrük vergisinden muaf tutuluyordu.

AB ülkelerine 2024 yılında yapılan 150 avronun altındaki e-ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den geldi. AB Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında Birliğe yaklaşık 4,6 milyar düşük değerli gönderi giriş yaptı.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformları Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışıyordu.

Komisyon, bu gönderilerin önemli bölümünde ürün değerinin düşük gösterildiğini veya yanlış beyan edildiğini, bazılarının ise AB'nin güvenlik standartlarını karşılamadığını belirtiyor.

Söz konusu 3 avroluk uygulama, AB'nin hazırladığı kapsamlı gümrük reformu yürürlüğe girene kadar geçici olarak uygulanacak. Reform kapsamında gümrük vergisi sisteminin önemli ölçüde değiştirilmesi ve mevcut muafiyetlerin kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Lastiği patlayan araç takla attı! 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Araçtan 3 gencin cansız bedeni çıkarıldı
Katilin 'şekerim var' bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi

Kılıçdaroğlu ihracını istemişti! CHP'deki görevine iade edildi
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yiyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yiyip ehliyetinden oldu
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi