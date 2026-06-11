Haberler

AB, ulaşım altyapılarına yönelik siber saldırı senaryosunu test etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, demir yolu ve deniz taşımacılığı altyapılarına yönelik siber saldırılara karşı hazırlığı test etmek için 5 bin uzmanın katılımıyla 'Cyber Europe 2026' tatbikatı düzenledi. Tatbikatta büyük çaplı siber saldırı senaryosu canlandırıldı ve AB'nin Siber Güvenlik Rezervi mekanizması test edildi.

Avrupa Birliği (AB), demir yolu ve deniz taşımacılığı altyapılarına yönelik olası siber saldırılara karşı hazırlık düzeyini test etmek amacıyla geniş kapsamlı bir siber güvenlik tatbikatı yaptı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Siber Güvenlik Ajansının (ENISA) organizasyonunda 10-11 Haziran tarihlerinde yaklaşık 5 bin uzmanın katılımıyla "Cyber Europe 2026" tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta, Avrupa'nın demir yolu ve denizcilik ağlarına yönelik büyük çaplı bir siber saldırı senaryosu canlandırıldı.

Senaryo kapsamında ulaşım sistemlerinde ciddi operasyonel aksaklıklar yaşanırken, durumun kapsamlı bir siber güvenlik krizine dönüştüğü varsayıldı.

Kamu ve özel sektörden siber güvenlik uzmanları, politika yapıcılar, AB kurumları, sektör temsilcileri ile İngiltere, Norveç, İsviçre ve Ukrayna'dan katılımcılar da tatbikatta yer aldı.

Tatbikat kapsamında, AB'nin oluşturduğu ve siber olaylara müdahaleyi desteklemeyi amaçlayan "Siber Güvenlik Rezervi" mekanizması da test edildi.

AB, tatbikattan elde edilen sonuçlarla siber kriz yönetimine ilişkin planlarını geliştirmeyi ve Birliğin genel acil durum hazırlık mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma

İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a telefon
Dorukhan Büyükışık cinayetinde tüm şüpheliler tutuklandı

Dorukhan Büyükışık cinayetinde tüm şüpheliler tutuklandı
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj

Kurtulmuş'tan CHP'ye net mesaj
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti