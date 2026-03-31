AB'de saatlik işçi maliyeti arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl yüzde 4,1 artarak 34,9 avro seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılına ilişkin saatlik iş gücü maliyeti verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 3,8 arttı.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4,1 yükseldi.

Böylece 2025'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 34,9 avro, Avro Bölgesi'nde ise 38,2 avro oldu.

Söz konusu maliyetler 2024 yılında AB'de 33,5 avro, Avro Bölgesi'nde de 36,8 avro olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 12 avro ila 56,8 avro arasında değişti.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 56,8 avro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 51,7 avro ve Hollanda'da 47,9 avro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 12 avro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı 13,6 avro ile Romanya, 15,2 avro ile Macaristan izledi.